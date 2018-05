Nach dem Stau ist vor dem Stau. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten bleiben die Autobahnen verstopft. Der ADAC geht von Staugefahr auf allen Autobahnen aus, egal, in welcher Richtung die Reisenden unterwegs sind. Da in einigen Bundesländern nach Pfingstmontag noch schulfrei ist, beispielsweise in Berlin und Niedersachsen, vergrößert sich die Gefahr verstopfter Autobahnen. Zudem starten Bayern und Baden-Württemberg in zweiwöchige Ferien, NRW immerhin in eine Ferienwoche, so dass vor allem im Süden Schneckentempo angesagt ist. "Wer am Samstag in den Urlaub startet, der sollte auf jeden Fall sehr früh starten. Das heißt, ein bisschen dem Stau vorausfahren, vielleicht schon um sechs oder sieben Uhr planen loszufahren, denn die meisten starten dann doch erst um zehn, und dann wird es auch wirklich richtig voll den ganzen Samstag lang. Der Sonntag wird auch noch voll werden, vielleicht nicht ganz belastet wie der Samstag." Weil viele schon am Freitag in einen kürzeren oder längeren Urlaub gestartet sind, gab es auch schon jetzt starken Verkehr, wie auf der Umfahrung von München. Der ADAC-Statistik zufolge war im vergangenen Jahr der Freitag vor Pfingsten der Vize-Rekordhalter in Sachen Stau. Insgesamt stauten sich die Fahrzeuge an diesem Tag auf sage und schreibe 9.542 Kilometer.