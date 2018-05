Er ist der Neue bei der Eintracht in Frankfurt und nimmt den Platz von Niko Kovac ein, der bekanntlich zur kommenden Saison den FC Bayern trainiert. Adi Hütter heißt der gebürtige Österreicher, der zuletzt mit den Young Boys Bern in der Schweiz Meister geworden ist. Doch trotz des Erfolgs weiß Hütter auch, in welche Fußstapfen er nun tritt. Denn schließlich ist sein Vorgänger jüngst DFB-Pokalsieger mit der Eintracht geworden. Nun, sagt Hütter, müsse es weitergehen. O-Ton: "Eine Weiterentwicklung voranzutreiben, das wird meine Aufgabe sein. Und die deutsche Bundesliga, das weiß ich, dass das ein anderes Pflaster ist, aber für das habe ich ja fast zehn Jahre gearbeitet, dass ich hier bin. Und ich freue mich auch auf die neue Herausforderung." Diese Herausforderung will er nach eigenem Bekunden auch durch attraktiven Fußball angehen. O-Ton: "Natürlich stehe ich für den offensiven Fußball, weil ich einfach auch der Meinung bin, dass die Leute ins Stadion kommen und wollen eine Mannschaft sehen, die versucht, begeisternden Fußball zu spielen, nach vorne zu spielen. Dass heißt aber noch lange nicht, dass man in jedem Spiel nur die Offensive sucht. Es gibt sicherlich auch Spiele und Momente, wo man auch defensiv sehr gut stehen muss, wo man auch einen Plan B haben muss. Und dahingehend habe ich mich auch weiterentwickelt." Der neue Coach will mit seinem Spielkonzept also auch die Fans mitnehmen. Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat er offenbar schon mal überzeugt, der sagte, die Entscheidung für Hütter sei schlussendlich eine sehr einfache gewesen.