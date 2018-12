Am Samstag wurde in Ägypten ein rund 4.400 Jahre altes Grab der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei soll es sich nach Angabe der Fachleute um ein außergewöhnlich gut erhaltenes Priestergrab handeln. Im Inneren der Ruhestätte eines Hohepriesters entdeckten die Archäologen farbige Skulpturen. Der Fundort liegt in der Pyramidenanlage Sakkara in der Nähe von Kairo. Und Mostafa Waziri, Generalsekretär des Obersten Rates der Altertümer, hofft auf noch weitere sensationelle Entdeckungen: "Während unserer Ausgrabungen haben wir die letzte Schuttschicht draufgelassen. Als wir sie vor zwei Tagen abtrugen, fanden wir fünf neue, versiegelte Schächte. Das erklärt viel. Warum haben wir keine Objekte von diesem Kerl gefunden? Das bedeutet, dass sich seine Objekte vermutlich in diesen Schächten befinden. Wie wäre es mit seiner Grabkammer? Auch die sollte sich in einem dieser Schächte befinden." Bei der aktuellen Veröffentlichung handelt es sich nicht um die erste umwerfende Entdeckung in der Gegend von Sakkara. Allein in diesem Jahr haben Forscher an dem Ort etliche sehenswerte archäologische Relikte ausgegraben, wie unter anderem eine vergoldete Mumienmaske. Und wahrscheinlich warten dort nach Meinung der Wissenschaftler auch noch weitere Schätze darauf, gehoben zu werden.