Das Rettungsschiff "Aquarius" sollte am Mittwoch in Malta anlegen dürfen, nach tagelanger Irrfahrt im Mittelmeer mit fast 150 Migranten an Bord. Laut der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" sagten einige der Geretteten, sie seien in Libyen Opfer von Sklaverei, Folter, Zwangsarbeit und sexuellen Übergriffen geworden. Geschäftsführer Florian Westphal äußerte sich dazu am Mittwoch in Berlin: O-Ton: "Es sind mehr als 100 dabei aus Eritrea und aus Somalia. Fast 70 Minderjährige, etwa 40 von ihnen unter 15 Jahre alt, sehr viele unbegleitete Minderjährige. Und tatsächlich auch fünf ganz kleine Kinder zwei schwangere Frauen." Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" appellierte erneut an die Spitzen der Europäischen Union, endlich ihrer Verantwortung gerecht zu werden und entsprechend zu handeln.