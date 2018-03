Die AfD vertritt die Auffassung, dass Syrien ein sicheres Herkunftsland sei, in das Flüchtlinge wieder zurückgeschickt werden könnten. Dies sind Bilder, die jüngst von den Weißhelmen aus Syrien veröffentlicht wurden. Sie sollen unter anderem die Lage nach Bombenangriffen durch die syrische Armee und russische Streitkräfte in Ostghuta zeigen. Nachgeprüft werden kann das nicht. Aber rund zwei Wochen nach der Syrien-Reise einer AfD-Delegation unterstrich der Initiator der Reise, der nordrhein-westfälische AfD-Landtagsabgeordnete Christian Blex, am Montag in Berlin die gewagte These, dass Syrien sicher sei: "Unser Nato-Verbündeter USA ist im Begriff, Syrien als sicheres Herkunftsland einzustufen. Unsere im Zuge der Syrien-Reise gewonnenen Erfahrungen decken sich uneingeschränkt mit dieser Einschätzung. Hochrangige religiöse Würdenträger, die über jeden moralischen Verdacht erhaben sind, drängen auf die Rückkehr der syrischen Auslandsflüchtlinge. Wir haben während unseres Aufenthalts keinerlei Zweifel daran gefunden, dass die Rückkehr der syrischen Auslandsflüchtlinge jedweder Religionszugehörigkeit sehnsüchtig erwartet wird. Da gab es für uns keine Zweifel." Zwar könne man das politische System vor Ort nicht mit westeuropäischen Maßstäben messen, sagte Delegationsmitglied Ralf Pasemann, aber man habe einen realistischen Eindruck der Machtverhältnisse in Syrien bekommen. Der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Armin-Paul Hampel, der nicht mit in Syrien war, forderte die Bundesregierung auf, Syrien finanzielle Hilfen für wieder aufgenommene Flüchtlinge zu geben. Zudem müsse garantiert werden, dass Rückkehrer in Syrien unbehelligt blieben. Mit syrischen Oppositionellen hatten sich die AfD-Politiker nicht getroffen, weil sie eigenen Angaben zufolge keinen entsprechenden Ansprechpartner vor Ort hatten. Und in das Krisengebiet von Ostghuta sei man auch nicht gefahren, denn das habe die Sicherheitslage nicht hergegeben.