HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jörg Meuten, AfD-Parteivorsitzender "Offensichtlicher, liebe Freunde, war politische Instrumentalisierung einer staatlichen Behörde noch selten. Und es wird immer schlimmer. Jetzt lässt der Haldenmann wie ich höre, ich muss das noch prüfen, aber es scheint zu stimmen, prüfen, ob es AfD-Mitglieder oder Sympathisanten der AfD in den Reihen des Verfassungsschutzes gibt. Und es wird wohl auch überprüft, ob die Leute, die da arbeiten eventuell AfD-Menschen in ihrem privaten Umfeld haben. Genau das, was ich hier höre, genau das, was ich hier höre, daran denke ich auch. Das erinnert mich tatsächlich auf eine fatale Art und Weise an Stasi-Methoden. Das ist allerfinsterst und hat mit freiheitlicher Demokratie nichts zu tun."