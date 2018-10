Begleitet von schweren Sicherheitsbedenken und Betrugsvorwürfen hat in Afghanistan die Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten am Samstagmorgen und sollten bis zum Nachmittag geöffnet bleiben. Mit dem Gesamtergebnis wird aufgrund der komplizierten Auszählung frühestens in zwei Wochen gerechnet. Rund neun Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, sich zwischen gut 2500 Kandidaten zu entscheiden, die sich um 249 Sitze im Parlament bewerben. Die radikal-islamischen Taliban, die ein Drittel des Landes kontrollieren, haben zum Boykott der Abstimmung aufgerufen, auch weil Frauen daran teilnehmen dürfen. "Unser Land hat viele Kriege und Konflikte ertragen müssen. Ich bin hier, um eine Person zu wählen, die uns Sicherheit bringt. viele Menschen sollten ihre Stimme abgeben, zum Wohle Afghanistans." In der strategisch wichtigen Provinz Kandahar im Süden des Landes wurde die Wahl nach dem Anschlag auf den dortigen Polizeichef um eine Woche verschoben. Zunächst war eine landesweite Aussetzung befürchtet worden, die Wahlkommission sträubte sich aber dagegen. Sie fürchtete einen schweren Rückschlag für die Demokratisierung Afghanistans, das seit 17 Jahren unter Krieg leidet. "Gestern gab es noch eine Ausgangssperre, heute ist die Stadt wieder offen. Die Regierung muss die Wahl hier so schnell wie möglich nachholen, damit sich die Situation wieder verbessern kann." Die Parlamentswahl ist auch ein Probelauf für die im April geplante Präsidentenwahl und ein Test, ob die vom Westen gestützte Regierung in Kabul die Sicherheit gewährleisten kann.