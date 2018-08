Unabhängigkeitsfeierlichkeiten in Afghanistan am Sonntag. Vor 99 Jahren wurde die britische Vorherrschaft beendet. Trotz zuletzt heftiger Kämpfe hat Afghanistans Präsident Ashraf Ghani nun eine Waffenruhe mit den radikalislamischen Taliban angekündigt. Der vorbehaltliche Waffenstillstand werde am Montag beginnen und so lange dauern, wie ihn die Taliban bewahren und respektieren, sagte Ghani am Sonntag in Kabul. Einem hochrangigen Mitarbeiter des Präsidenten zufolge soll die Waffenruhe für drei Monate bis zum Geburtstag des Propheten Mohammed gelten, den Afghanistan am 21. November feiert. In Taliban-Kreisen hieß es, mehrere Anführer hätten einem Waffenstillstand zugestimmt. Allerdings stehe die Genehmigung von oberster Stelle noch aus.