Ein Selbstmordattentäter hat am Mittwoch in der Nähe eines Gefängniseingangs in der afghanischen Hauptstadt Kabul mit einer Autobombe einen Anschlag verübt. Dabei sind mehrere Personen ums Leben gekommen und viele wurden verletzt. Ein Mann, der in unmittelbarer Nähe war, erzählt, was er gehört und gesehen hat: "Ich war gerade dabei zu frühstücken, als ich eine mächtige Explosion hörte. Und gleich nach der Explosion hörte ich einige Schüsse. Ich ging raus, um zu sehen, was los war. Und sah viele Menschen, die verwundet auf dem Boden lagen." In dem großen Gefängnis in Kabul, in dem Hunderte Häftlingen sitzen, befinden sich unter anderem auch Anhänger der Taliban. Jedoch hat sich nach Angaben der Behörden bisher noch niemand zu dem Attentat bekannt.