Am Samstag ist es in der afghanischen Stadt Dschalalabad im Osten des Landes zu einem Anschlag durch einen Selbstmordattentäter gekommen. Mehrere Menschen wurden getötet. Nach Behördenangaben ereignete sich die Explosion am Rande einer Demonstration vor dem Büro einer Wahlkommission. Dort protestierten Dutzende Personen gegen die Streichung eines Parlaments-Kandidaten, der in Verbindung mit bewaffneten Gruppen stehen soll. Die Sicherheitslage in Afghanistan ist angespannt. Es kam bereits zu etlichen tödlichen Attentaten vor Wahl-Registrierungsstellen. Bisher hat sich noch niemand zu dem jüngsten Anschlag in Dschalalabad bekannt.