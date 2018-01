Viele kennen sie noch: Die Schocko-Herzen nach einem Air-Berlin-Flug. Seit Montag werden die Überreste der insolventen Fluggesellschaft online versteigert. Am Donnestag konnten Interessierte die Objekte in einer Halle des Auktionshauses Wilhelm Dechow in Essen in Augenschein nehmen. "Wie gesagt, die Flugzeugmodelle, bis hin zu den großen, die kann ich auch in der Garage unterbringen. Das wäre kein Thema und natürlich so Sitzgelegenheiten immer mal. Sei es jetzt die alten Möbel raus, die neuen rein, just for fun, sonst könnte man sowas nicht gebrauchen." "Wir sind immer mit Air Berlin geflogen. Also es war eine gute Fluggesellschaft, hat uns gut gefallen, war immer super. Deswegen haben wir gesagt, okay, gucken wir mal." Das Auktionshaus hat nach eigenen Angaben bereits ungewöhnlich viele Gebote bekommen. Mancher Flugzeugtrolley schoss von 90 auf mehr als 1000 Euro. Der Geschäftsführer Jan Bröker. "Nach unserem Eindruck sind es eher Leute, die sich im Netz schlau machen, bei uns auf der Web-Seite sich informieren. Da sind ausreichend Fotos, Beschreibungen, etc, das reicht den allermeisten. Nichtsdestotrotz haben wir es für richtig gehalten, heute einen Besichtigungstag zu ermöglichen, damit jeder schauen kann, vielleicht auch fühlen kann, und dann vielleicht mit ein bisschen mehr Sicherheit Freude am Bieten hat." Air Berlin hatte im August Insolvenz angemeldet und Ende Oktober den Flugbetrieb eingestellt. Die Auktion läuft noch bis zum 1. Februar.