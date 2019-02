Airbus gibt dem Superjumbo A380 keine Zukunft mehr. Weil die Nachfrage eingebrochen ist, nimmt der europäische Hersteller das größte und schwerste Flugzeug der Welt in zwei Jahren aus dem Programm. Der scheidende Airbus-Chef Tom Endes sprach am Donnerstag im französischen Toulouse von einer schmerzlichen Entscheidung. Aber man könne nicht am Kunden vorbeiproduzieren. "Wir sehen hier das Ende eines großen Flugzeuges mit vier Triebwerken. Und genau so ist es. Es gab seit Jahren Spekulationen, ob wir mit dem A380 zehn Jahre zu früh waren. Ich denke es wird deutlich, dass wir vielleicht zehn oder mehr Jahre zu spät waren." Den Ausschlag für das Aus des A380 gab eine Auftragskürzung des Hauptkunden Emirates. Aber auch andere Airlines bevorzugen inzwischen kleinere Großraumflieger, die sich angesichts hoher Kerosinpreise wirtschaftlicher betreiben lassen. Das setzt auch dem Erzrivalen Boeing mit seinem Konkurrenzprodukt zu, der Boeing 747 mit ebenfalls vier Triebwerken. Der Produktionsstopp für den A380, dem im Jahr 2021 die letzte Auslieferung folgen soll, betrifft 3000 bis 3500 Beschäftigte. Airbus kündigte umgehend Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern an. Emanuel Glass von der IG Metall Hamburg: "Wir wollen, dass der Arbeitgeber natürlich auch ganz klarstellt, dass kein Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz verlieren wird und auch darstellt, wie soll das eigentlich vonstattengehen. Wir haben jetzt nur gehört, dass der A380 eingestellt werden soll bis 2021. Aber wir wissen ja gar nicht, wie es stattfinden soll und vor allem auch was es bedeutet für die Zulieferer und auch für die Leiharbeitnehmer, die hier am Standort beschäftigt sind." Airbus versprach, es werde zahlreiche Möglichkeiten zu internen Stellenwechseln geben. Die Produktion des beliebten Mittelstreckenjets A320 laufe hoch. Zugleich habe Emirates andere Flugzeuge bestellt. Auch die Bundesregierung fürchtet deswegen keinen größeren Arbeitsplatz-Abbau in Deutschland.