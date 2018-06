Public Viewing, ohne das schon Fußballweltmeisterschaft ist. ESA-Teammitglieder und Gäste, darunter viele Schülerinnen und Schüler, verfolgten den Start der Sojus-Rakete mit dem deutschen Astronaut Alexander Gerst an Bord im Berliner Zeiss-Großplanetarium. Als die Sojus-Rakete um 13 Uhr 12 mitteleuropäischer Sommerzeit in Kasachstan abhob, gab es lauten Beifall. Unter den Zuschauern war auch die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti. Die Italienerin war im November 2014 zur ISS geflogen, damals löste sie Gerst nach seinem ersten sechsmonatigen Einsatz auf der Internationalen Raumstation ab. Start und Landung seien die schwierigsten Momente eines Raumfluges. Diesmal habe es keine Probleme gegeben, sagte sie: "Jetzt ist es natürlich wichtig, ich glaube, in diesem Moment gerade ist der Alex sehr intensiv damit beschäftigt, alle Systeme der Kapsel zu überprüfen, weil der ist ja Bordingenieur. Vor allem muss er sich vergewissern, dass die Luft, die in der Kapsel ist, auch wirklich in der Kapsel bleibt, dass keine Luft da in den Weltraum verloren wird. Nachdem Sie das festgestellt haben, dann können sie die Anzüge ein bisschen aufmachen, ein bisschen frei atmen, sich ein bisschen loslassen. Also, sie brauchen nicht so eng angeschnallt zu werden, da können sie ein bisschen die Schwerelosigkeit anfangen zu genießen. Gut, Alex kennt das alles schon." Von August an soll Gerst das Kommando auf der ISS führen, als erster Deutscher überhaupt. Der Berliner Schüler Viktor Alexander Taczala wünscht ihm nur das Beste: "Also sehr viel Glück auf der ISS und dass er auch schon viel forscht und dass er auch eine schöne Zeit auf der ISS hat." Alexander Gerst ist bekannt dafür, dass er viele seiner Eindrücke und Erfahrungen aus dem Weltall über die sozialen Medien teilt. Seine Fans auf der Erde warten schon darauf.