Alexander Gerst hat mal wieder draufgehalten. Mit seiner Kamera filmte er den Flug des russischen Sojus-Raumschiffes MS-11 vom kasachischen Baikonur in den Orbit, hier im Zeitraffer. Die Antriebsrakete hinterlässt eine sichtbare Abgasspur in den Schichten der Erdatmosphäre. Gefilmt wurde das Ereignis vom Cupola-Beobachtungsturm . An Bord der Kapsel befanden sich NASA-Astronautin Anne McClain, aus Kanada Astronaut David Saint-Jacques und Kosmonaut Oleg Konenenko. Bereits sechs Stunden nach ihrem Start am Montag war das Trio an der ISS angedockt.