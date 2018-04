Diese Ballons, sie fliegen für Alfie Evans. Der britische Junge, um dessen Behandlung es einen Rechtsstreit gegeben hatte, ist am Samstag im zarten Alter von nur 23 Monaten gestorben. Das hat seine Familie über Facebook mitgeteilt. "Mein Gladiator hat seinen Schild niedergelegt und ihm sind Flügel gewachsen", so sein Vater. Alfie litt an einer seltennen Erkrankung des Gehirns. Seine Eltern hatten monatelang versucht, eine Weiterbehandlung zu erzwingen, gegen den Rat der Ärzte in Liverpool. Sein Vater hatte Unterstützung im Vatikan gesucht. Papst Franziskus twitterte nach Alfies tot: "Möge Gott unser Vater ihn empfangen." In der Nähe des Kinderkrankenhauses, in dem Alfie starb, herschte am Samstag Betroffenheit. "Die Eltern waren so tapfer. Sie haben alles getan. Und nun ist das passiert. Sie waren so tapfer." "Ich würde auch so fest und stark zu meinem Kind stehen. Sie haben von Anfang an alles für ihn getan. Die Unterstützung, die sie selbst erfahren haben war ausgezeichnet. Ich will seinen Eltern sagen, Tom und Kate, Ihr seid wunderbare Eltern. Bleibt stark, für Alfie. Denn Alfie sind jetzt Flügel gewachsen und er schaut auf Euch herunter und will, dass ihr stark seid." "Alfie konnte ja nun nicht sprechen und deswegen haben wir alle für ihn das Wort ergriffen." Am Montag hatten die Ärzte die künstliche Beatmung des Kindes eingestellt, am Mittwoch verbot ein britisches Gericht den Eltern, Alfie in ein Kinderkrankenhaus nach Rom zu bringen.