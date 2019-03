In Algerien haben am Freitag mehrere hunderttausend Menschen den Rücktritt von Präsident Abdelaziz Bouteflika gefordert. Die Demonstranten versammelten sich am Nachmittag in der Hauptstadt Algier. "Wir mussten heute auf die Straßen, egal was kommt. Wir müssen das Regime zu Fall bringen" erklärte dieser Mann, der trotz strömenden Regens an der Kundgebung teilnahm. Die Demonstrationen gegen den 82-jährigen Bouteflika halten seit Wochen an. Sie entzündeten sich an seinen Plänen, zum fünften Mal bei einer Präsidentenwahl anzutreten. Zwar beugte er sich dem Druck, verzichtete auf eine Kandidatur und versprach Reformen. Allerdings will Bouteflika erst abtreten, wenn es eine neue Verfassung gibt. Zudem wurde die für April geplante Wahl verschoben. "Die Liebe zu unserer Nation hat uns heute auf die Straßen getrieben. Wir lieben unser Land. Für unsere Nation sind wir stark! Wir werden jeden Tag hier rauskommen." Bouteflika ist seit 20 Jahren an der Macht. Gegner werfen ihm unter anderem vor, er könne nach einem Schlaganfall sein Amt nicht mehr ausüben und sei eine Marionette. Gegenwind bekommt der 82-Jährige mittlerweile auch aus seiner eigenen Partei FLN. Deren Anführer Mouad Bouchareb habe sich am Mittwoch vor Parteifreunden für die Unterstützung der Volksbewegung ausgesprochen, hieß es in einem Medienbericht. Besonders unter jüngeren Bürgern verliert er an Rückhalt. Fast 70 Prozent der Algerier sind unter 30 Jahre alt.