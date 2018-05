Der Chef der populistischen 5-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio trat am Montag, zwei Monate nach der Parlamentswahl, in Rom erneut vor die Kameras. Zuvor war er wie auch die Vorsitzenden anderer Parteien mit dem Staatspräsidenten Sergio Mattarella hinter verschlossenen Türen zu Einzelgesprächen zusammengekommen, um so in der wochenlangen Hängepartie ein letztes Mal die Chancen auf eine Regierungsbildung auszuloten. Doch der italienische Staatspräsident Mattarella hat die Bildung einer Regierung zwischen den Parteien nun endgültig für gescheitert erklärt. Eine neutrale Regierung müsse seiner Meinung nach das Land zu Neuwahlen führen. Und Di Maio sowie der Vorsitzende der rechtsextremen Lega, Matteo Salvini, der sich zusammen mit Berlusconi in einer Allianz befindet, scheinen sich bereits auf einen Wahltermin verständigt zu haben. Salvini sagte, dass der 8. Juli ein erster möglicher Termin für eine weitere Parlamentswahl in Italien sei. Wie nun genau die weiteren Schritte sind, das werden jedoch erst die kommenden Tage zeigen.