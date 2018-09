So klingt es, wenn in Bayern rund 900 Kühe das Ende des Sommers einläuten. Beim traditionellen Almabtrieb im idyllischen Bad Hindelang im Allgäu treibt Landwirt Martin Alios das Vieh von den Bergwiesen zurück ins Tal. Nach einem sonnigen Sommer bilanziert er am Dienstag trocken: O-TON Martin Alios: "Das Wetter war einwandfrei. Ein bisschen zu wenig Regen, aber das Wasser hat gereicht. Ist eigentlich gutgegangen." Mittlerweile haben sich die Viehscheide im gesamten Alpenraum zu einer großen Touristenattraktion gemausert: "Wunderschön, das Wetter passt, es ist eine wunderschöne Atmosphäre, die Tiere sehen wunderschön aus und die Leute sind glaube ich alle glücklich." O-TON Dietmar Weisser: "Wir kommen schon seit 20 Jahren ins Allgäu und der Viehscheid gehört immer dazu in dieser Zeit. Egal wo, ob hier oder in Obersdorf, Obermaiselstein. Es ist ein Muss sozusagen." O-TON Jürgen Bräuer, Metzger aus Kiel: "Seit Kindesbeinen befasse ich mich schon mit Schweinen und mit Tieren. Ich komme aus der Kategorie der Metzgerei, und da ist das selbstverständlich. Es ist immer ein schöner Anblick, den Viehscheid mitzuerleben" September und Oktober sind für die Bayern ganz besondere Monate. Nach den vielen Almabtrieben, die jetzt nach und nach in den Dörfern zelebriert werden, fängt am 22. September schon das Oktoberfest an.