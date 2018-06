Fortsetzung im Prozess um die Messerattacke auf den Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein. Bei dem Angriff am 27. November vergangenen Jahres war der CDU-Politiker in einem Dönerimbiss angegriffen und am Hals verletzt worden. Am Freitag erschien Hollstein vor dem Schwurgericht in Hagen, um als Zeuge auszusagen. Der wegen versuchten Mordes Angeklagte hat die Tat gestanden, aber betont, dass er Hollstein nicht verletzen oder töten wollte. Sein Verteidiger Michael Aßhauer sagte am Freitag, er sei nach wie vor überzeugt, dass sich ein Tötungsansatz nicht nachweisen lassen werde. "Ich bin aber nach wie vor überzeugt, dass ein Tötungsansatz sich nicht nachweisen lassen wird, so dass meiner Meinung nach allenfalls eben eine gefährliche Körperverletzung, eine Nötigung, eine Bedrohung sicherlich gegeben ist, das wird der Mandant auch gar nicht abstreiten." Bei dem Angriff waren der Imbissbesitzer und dessen Vater dazwischen gegangen und hatten dem Täter das Messer entwendet. Hollstein kann daher die Argumentation des Angeklagten nicht nachvollziehen. Der Mann habe sein angebliches Ziel, ihn nur zu erschrecken, schon erreicht gehabt. Trotzdem habe er das Messer noch weiter in Richtung seines Halses geführt und nicht losgelassen. Dem Angreifer im Gerichtssaal erstmals wieder gegenüberzustehen, war für Hollstein nicht einfach. "Ehrlich gesprochen würde ich lügen, wenn ich sagen würde, es war ein einfacher Gang, demjenigen, der mich an Leib und Leben traktiert hat, entgegenzutreten, aber wie so häufig in den letzten Monaten verdanke ich meiner Familie, dass ich die Kraft habe, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das war jetzt ein Spaziergang." An Rücktritt hatte er in den vergangenen Monaten aber nicht gedacht. "Ich glaube, wenn wir an der Basis, die wir für Menschen da sein wollen, aufgeben, weil es schlechte Menschen gibt, die im Netz hetzen, die einen bedrohen, ich glaube, dann würden wir den Platz frei machen für eine Art von Politiker, die ich nicht möchte. Also werde ich das, so lange ich das stehen kann, auch versuchen, weiter zu machen." Die Staatsanwaltschaft geht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. Der Angreifer hatte die Tat nach seiner Festnahme damit begründet, dass Hollstein als Bürgermeister besonderes Engagement bei der Aufnahme von Flüchtlingen gezeigt hatte.