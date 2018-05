HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTER PETER ALTMAIER (CDU): "Die Bundesregierung nimmt die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten zur Kenntnis. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir im Interesse der Arbeitsplätze in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA, eine dauerhafte Regelung brauchen, und dass die Erhöhung von Zöllen der falsche Weg ist. Wir brauchen nicht mehr, sondern weniger Zölle im weltweiten Handel. Wir brauchen einen offenen, einen multilateralen, einen fairen Welthandel. Die Europäische Kommission hat - unterstützt von Deutschland - in den vergangenen Tagen und Wochen Gespräche mit der amerikanischen Regierung geführt. Die Europäische Union ist bereit, diese Gespräche fortzusetzen. Ob und wann sie in Verhandlungen münden, mit einem konkreten Mandat, muss man diskutieren. Es ist jedenfalls so, dass die Europäer auch in den nächsten Wochen geschlossen agieren werden. [...] und dass wir, möglichst schnell, Sicherheit, Verlässlichkeit, Berechenbarkeit schaffen für die Unternehmen, die in den USA und in Deutschland investieren, exportieren, importieren. Die Ungewissheit - die langanhaltende Ungewissheit - ist für viele Unternehmen ein großes Problem und deshalb wünsche ich mir, dass eine einvernehmliche Lösung möglichst schnell zustande kommt."