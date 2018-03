Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): "Wir stehen in einem sehr wichtigen Scheideweg, weil zum einen die Entscheidungen, die in den USA angekündigt sind, unsere Zustimmung nicht finden können, und wir zum anderen aber auch darauf achten müssen, dass der Austausch und die Antwort auf das, was geschehen ist, am Ende nicht dazu führt, dass wir genau das haben, was wir vermeiden wollen, nämlich einen Wettlauf für Schutzzölle und höhere Abgaben, mehr Protektionismus und weniger freien Welthandel. Ich bin ein großer Anhänger der transatlantischen Kooperation, und ich bin auch überzeugt, dass wir durch den freien Welthandel, den wir mit der WTO gemeinsam geschaffen haben in den letzten Jahrzehnten, dass wir durch diesen freien Welthandel sehr viel zum Wohlstand unserer Bürgerinnen und Bürger beigetragen haben. Ich bin überzeugt, dass höhere Zölle und höhere Abgaben am Ende dazu führen, dass die Bürger eines Landes den Preis zahlen. Übrigens nicht nur in Europa, sondern auch in den USA."