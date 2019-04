HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister: "Wir alle wissen, dass wir in Deutschland vor großen Herausforderungen stehen. Wir werden in den nächsten Jahren die Zahl der gebauten Wohnungen um über die Hälfte steigern müssen. Damit die Menschen ordentliche, bezahlbare Wohnungen dort haben, wo die Arbeit ist und wo die Kinder zur Schule gehen. Deshalb finde ich es schade und bedauerlich, dass jetzt eine Diskussion vom Zaun getreten worden ist, die so überflüssig ist wie ein Kropf, nämlich die Diskussion über potenzielle Enteignungen. Wir werden in den nächsten Jahren bis zu zehn Milliarden Euro mehr investieren in sozialen Wohnungsbau, in privaten Wohnungsbau, in Bau-Kindergeld. Wer aber jetzt über Enteignungen spricht, der beschädigt die Konjunktur und der beschädigt die Interessen von Millionen von Mieterinnen und Mietern, weil es dazu geeignet ist, die private Bautätigkeit zu bremsen und zu entmutigen."