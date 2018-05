HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister: "Die heutige Entscheidung der US-Regierung ist in der Sache falsch. Sie ist schädlich für die Europäer aber auch für die USA selbst. Es haben sich diejenigen durchgesetzt, die auf Protektionismus und auf einseitige Maßnahmen setzen. Das ist bedauerlich. Die Europäische Union war zu Verhandlungen bereit, wir haben ein attraktives Angebot auf den Tisch gelegt. Wir haben uns für die Interessen unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für Arbeitsplätze eingesetzt und für freien Welthandel. Die Europäische Union wird nun die amerikanische Entscheidung genau analysieren. Wir werden gemeinsam und geschlossen handeln. Dies schließt mögliche Gegenmaßnahmen mit ein. Wir hoffen, dass die klare und deutliche Reaktion der Europäischen Union auf allen Seiten dazu führt, dass sich Vernunft und Sachlichkeit durchsetzen. Wir bleiben überzeugt, dass es richtig ist, für freien Welthandel, für offene Märkte, für internationale Vereinbarungen zu kämpfen und sich einzusetzen. Und wir werden nicht aufhören, dies zu tun. Weil es geht um ganz konkrete Interessen von Menschen. In Deutschland, in Europa und weltweit. Unser Ziel ist es, dass der freie Welthandel gestärkt wird. Wir wollen keine höheren Zölle, wir wollen niedrigere Zölle. Und dafür werden wir auch in Zukunft weiter arbeiten."