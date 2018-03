Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): "Wir sind überzeugt, dass der freie Welthandel die beste Lösung ist für den Wohlstand der Menschen in unseren Ländern. Wir wollen allerdings auch, dass der Welthandel fair und partnerschaftlich ohne Dumpingmaßnahmen vonstattengeht. Cecilia Malmström wird morgen ebenfalls mit Minister Ross ein Gespräch führen. Und wir haben beide den Eindruck gewonnen - Sekretary Ross und ich selber - dass es in dieser Woche entscheidende Gespräche geben wird und dass es möglich ist, zu einer Lösung zu kommen, die ein Abgleiten in einen schweren Handelskonflikt noch verhindern kann. Das ist nicht sicher, aber ich sehe eine Chance, dass auf beiden Seiten mit gutem Willen erreicht werden kann, dass wir zum Ende der Woche ein positives Signal haben werden."