Das neue, zusätzliche Hauptquartier des Online-Versandriesen Amazon wird auf zwei Standorte aufgeteilt. New York und eine Vorortregion von Washington D.C. machten das Rennen. Das US-Unternehmen gab am Dienstag bekannt, es wolle an beiden Standorten jeweils mehr als 25.000 Arbeitsplätze schaffen und rund fünf Milliarden Dollar investieren. Am Amazon-Stammsitz in Seattle hat der Konzern keinen Platz mehr. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo zeigte sich über die Entscheidung hocherfreut. Das Geld, das New York aufbringen müsse, sei gut investiert: "Für jeden Dollar, den wir reinstecken, bekommen wir neun Dollar zurück. Das gibt uns das Geld, um in U-Bahnen, Schulen und andere Dinge zu investieren. Das bringt uns viel Geld. Es kostet uns nichts und bringt uns Geld." Ähnlich positive Reaktionen kamen aus der Washingtoner Vorortregion National Landing, die ebenfalls auf einen warmen Geldregen hofft. Damit gehen all die übrigen Kandidaten leer aus. Mehr als 200 Städte hatten sich für den Amazon-Firmensitz beworben - und im Gegenzug Steuererleichterungen, Subventionen, preiswertes Bauland und viele andere Vergünstigungen in Aussicht gestellt. An seinem Hauptstandort Seattle beschäftigt Amazon in 33 Gebäuden über 40.000 Mitarbeiter.