Der Internetriese Amazon startet in den kommenden Tagen mit Läden in europäischen Metropolen seine Attacke gegen den stationären Einzelhandel. Am Donnerstag eröffnete der Konzern einen sogenannten Pop-up-Store in Berlin. Dort können Kunden die Produkte anfassen, die sie im Internet sonst nur sehen. Jan Korves von Amazon erklärt das Prinzip: JAN KORVES, SENIOR MANAGER CONSUMABLES BEI AMAZON: "Alle Produkte, die wir hier ausgestellt haben, die kann man einfach direkt per App einscannen. Also ich kann das mal vorführen. Wir haben zum Beispiel hier ein Produkt, eine Kamera. Und dann geht man kurz auf die Amazon-App, scannt das Produkt ein und dann wird es direkt in der App angezeigt und man kann es kaufen, sich direkt nach Hause, an den Arbeitsplatz oder an den Amazon-Locker liefern lassen." Pop-up-Stores sind übergangsweise betriebene Geschäfte in leerstehenden Ladenräumen. Am Mittwoch hatte Amazon in Madrid einen ähnlichen Laden eröffnet, auch in Italien und Großbritannien sind Geschäfte geplant. Der weltgrößte Onlinehändler betreibt auch eigene Lebensmittel- und Buchläden. Amazon steht immer wieder in der Kritik. Viele klassische Einzelhändler mussten in den letzten Jahren schließen, weil sie nicht mehr mit dem Onlinehandel konkurrieren konnten. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Geschäften kann Amazon auf einen riesigen Datenschatz zurückgreifen und weiß, welche Produkte wann, wo und von wem gekauft werden. Gewerkschaften haben wiederholt die Arbeitsbedingungen und die Löhne bei dem Versandriesen kritisiert. Amazon hat sich außerdem eine komplizierte Rechtsstruktur gegeben und vermeidet so in vielen Ländern Steuern.