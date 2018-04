Tapfer bezeichnet Amelia Eldred ihren unnatürlich vorragenden Fuß als ihren besten Kumpel. Die Siebenjährige hat zuvor eine Amputation ihres Beines durchgestanden, das haben die Ärzte dann quasi falsch herum wieder befestigt. Bei dem Mädchen wurde im vergangenen Jahr eine Knochenkrebserkrankung diagnostiziert. Durch die Operation in einer Orthopädie-Klinik im englischen Birmingham soll Amelias Fußgelenk in die Lage versetzt werden, irgendwann die Funktion des entfernten Knies zu übernehmen. Ohne die Prozedur hätte die Amputation genau unter dem Hüftgelenk ansetzen müssen, erklärt ein Krankenhausvertreter das Vorgehen. O-Ton: "Das Tragen einer Prothese und ein gutes Bewegungsniveau wären sonst sehr schwierig für sie gewesen. Jetzt hat sie ein gutes Knie- und ein gutes Hüftgelenk." Amelia selbst lernt, mit der ungewöhnlichen Situation umzugehen. O-Ton: "Im Spiegel sieht es seltsam aus, direkt angeschaut, wirkt es für mich normal." Spendenaktionen sollen bei der Finanzierung der richtigen Prothesenform für das Mädchen helfen. Und Amelias Mutter formuliert ihre Hoffnung für die Zukunft ihrer Tochter. O-Ton: "So kann sie eine Beinprothese bekommen und all die Dinge machen, die sie so geliebt hat, Dein Sport und Dein Tanzen."