Wer Kritik an Regierungen übt oder über Menschenrechtsverletzungen berichtet, wird oft selbst zur Zielscheibe. Das geht aus dem Amnesty International Report 2017/18 hervor. Erstmals in der 55-jährigen Geschichte von Amnesty befinden sich zwei hochrangige Vertreter in der Türkei in Haft. Weltweit wurden 2017 mehr als 300 Menschen wegen ihres friedlichen Einsatzes für die Menschenrechte getötet. Der Generalsekretär der deutschen AI-Sektion, Markus Beeko. "Angesichts der dramatischen Angriffe auf internationale, menschenrechtliche Standards ist Deutschland mit seiner besonderen politischen und wirtschaftlichen Rolle und seiner Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat aufgerufen, klar für die Stärkung internationaler Menschenrechtsstandards nach außen und nach innen einzutreten. Vor dem Hintergrund der weltpolitischen Entwicklung greift der von CDU/CSU und SPD verhandelte Koalitionsvertrag zu kurz. Die neue Bundesregierung kann eine deutlich aktivere Rolle einnehmen und helfen zu verhindern, dass die Welt zurück in Zeiten fällt, in denen nur das Recht des Stärkeren gilt." Beeko machte auf die Konflikte im Jemen und Syrien aufmerksam. Dort habe Amnesty Kriegsverbrechen und schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht dokumentiert. Millionen Menschen seien durch Seuchen, Hunger und medizinische Unterversorgung bedroht. Laut Amnesty forderte allein der Konflikt in Syrien bis Ende 2017 mehr als 400.000 Todesopfer, mehr als 11 Mio. Menschen waren Binnenvertriebene oder lebten als Flüchtlinge im Ausland.