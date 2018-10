Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim hat ein Amokläufer in einer Schule mindestens 17 Menschen erschossen und danach sich selbst getötet. Außerdem seien Dutzende weitere Menschen bei dem Vorfall in Kertsch verletzt worden, die meisten von ihnen Jugendliche, teilten die Ermittlungsbehörden am Mittwoch weiter mit. Ermittlerin Svetlana Petrenko: "Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass die Opfer durch Schusswunden getötet wurden. Die Identität eines jungen Mannes, der kurz vor dem Zwischenfall die Schule betreten hat, konnte bestätigt werden. Ausgehend von Videomaterial denken wir, dass er die Waffe getragen hat. Er war im vierten Jahr an der Schule." Zunächst war nicht ausgeschlossen worden, dass es sich um einen Terrorakt in einer politisch äußerst sensiblen Region gehandelt habe. Kertsch liegt auf der ukrainischen Halbinsel Krim, die 2014 von Russland annektiert wurde.