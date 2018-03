Noch ruht er still, der See - in diesem Fall der Wannsee in Berlin. Doch dieser Zustand sollte am Karfreitag nicht lange andauern. Denn schon waren sie im Anmarsch, die Anbader des Jahres 2018. Sie traten an, um sich in die ruhigen, aber dafür bitterkalten Fluten zu stürzen - bei Wassertemperaturen von knapp über null Grad. "Danach ist alles so frisch und klar im Kopf. Das schafft man mit einem ganzen Sauna-Aufenthaltstag oft nicht in gleicher Form. Es ist wirklich verblüffend." "Es prickelt schon auf jeden Fall, die Beine vor allem, wenn man noch halt lange reinlaufen muss, bevor man dann sich eigentlich reinlegen kann, deswegen ist es an den Füßen ein bisschen kalt, aber ansonsten wenn man dann wieder raus ist, ist dann wieder alles gut." "Das Hineingehen ist ja Überwindung, wenn man die Kälte, aber es gibt ja verschiedene Leute, die gehen verschieden Baden. Der eine geht dreimal, der andere geht nur einmal und länger, und wenn man rauskommt, ist es erst mal klar, die Haut ist gut durchblutet, und dann ist es doch ein Gefühl, dass einem ein bisschen Glückshormone freischaufelt." In den nassen Badeklamotten musste selbstverständlich niemand am Strand ausharren. Rein in die Bademäntel hieß es nach dem mutigen Gang - heiße Getränke gab es noch dazu. Das Anbaden im Wannsee ist eine eine Tradition - die auch jene anlockt, die sich lieber aufs Zusehen beschränken.