Es ist vollbracht, der rote Teppich ist auch 2019 ordnungsgemäß ausgerollt vor dem Dolby Theatre am Hollywood Boulevard. Die Show kann beginnen. Zumindest fast, denn die Oscar-Verleihung ist am Sonntag, was in Deutschland auf den ganz frühen Montagmorgen fällt. Doch das schillernde, globale Film-Spektakel, die 91. Academy Awards, werfen ihre Schatten zumindest in der Kino-Welt schon lange voraus. Manche beschäftigen sich dieser Tage damit, was die aktuellen und vielleicht künftigen Stars bei der Gala denn so tragen werden, glitzern und funkeln wird es auch in diesem Jahr, so viel scheint sicher. Vielleicht bringen nicht alle solche optischen Film-Diva-Ambitionen mit auf den Teppich wie jüngst Popstar Lady Gaga. Aber die Styling-Spezialistin eines Verleihs von Designer-Bekleidung, der Dutzende Frauen für die Preisverleihung ausstattet, rechnet mit mannigfaltigen Farb- und Stoffvariationen. "Wir haben viele Smoking-Anleihen, die Spaß machen; gewagte Juwelen- und Rottöne, Königsblau wie auch viel Metallisches, was echt cool ist, und viele trägerlose Looks." Diese Looks spielen dann selbstredend eine große Rolle in der Berichterstattung, dennoch geht es in erster Linie um die prämierten Werke. In der Kategorie "Bester Film" konkurrieren acht Streifen um die begehrte Oscar-Statue. Eines davon handelt von der britischen Rockband "Queen", und die soll am Sonntag in Los Angeles sogar live auftreten. Wie auch Lady Gaga oder Bette Midler. Einen einzigen Moderator, der durch die gesamte Show führt, wird es hingegen 2019 nicht geben, zum ersten Mal in drei Jahrzehnten.