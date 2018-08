Seine Plattencover sind mindestens so bekannt wie die Musik, die auf den Platten drauf ist. Andy Warhol hat aus der Verpackung einer Schallplatte Kunst gemacht. Die Liebe des Pop-Art-Künstlers zur Musik steht im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung in Köln. Das Museum für Angewandte Kunst Köln zeigt erstmals eine große Sammlung von Plattencovern, die von Warhol gestaltet wurden. The Smiths, John Lennon, Aretha Franklin, Velvet Underground und die Stones. Alle haben mit Warhol zusammengearbeitet. Die Ausstellung sei ein Glücksfall, sagt die Direktorin des Museums und Kuratorin der Ausstellung Petra Hesse: "Wir haben die Möglichkeit, eine private Sammlung zu zeigen, die nahezu fast alle Plattencover zeigt, die Andy Warhol gestaltet oder produziert hat. Und das Phänomenale ist daran, dass er 40 Jahre lang, also über sein ganzes künstlerisches Schaffen, immer wieder Plattencover gestaltet hat und darüber das Cover-Design geprägt hat und damit auch Musikgeschichte geschrieben hat." Gesammelt und gestiftet hat die Plattencover Ulrich Reininghaus. Er sprach Galeristen und Sammler an und recherchierte in den Archiven. Das sei viel Arbeit gewesen, habe aber auch Spaß gemacht, sagt er: "Im Laufe seines Lebens hat er ja wahnsinnig viele Dinge gemacht. Es gibt ja nichts, was er nicht gemacht hat. Und ich kenne keinen vergleichbaren Künstler. Die Platten, die er gemacht hat, hat er von Anfang bis zum Ende gemacht. Und das ist so faszinierend. Je mehr Covers man hat, umso mehr sieht man das, seine Entwicklung sehen, seine künstlerische Entwicklung, wie das so nach und nach von einer Form in eine andere kommt." Die Gestaltung der Platten-Hüllen stand am Anfang von Warhols Karriere, der ursprünglich Werbe- und Gebrauchsgrafik studiert hatte. Erst später wurde er dann der berühmte Pop-Art-Künstler. Die Ausstellung im Museum für Angewandte Kunst Köln ist vom 1. September 2018 bis zum 24. März 2019 zu sehen.