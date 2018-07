Wenn am Mittwoch das Urteil im sogenannten NSU-Prozess um die Hauptangeklagte Beate Zschäpe gesprochen wird, werden die Hinterbliebenen der Mordopfer genau zuhören. Am Dienstag gingen einige von ihnen vor die Journalisten um nach mehr als fünf Jahren Prozess eine Bilanz zu ziehen. Dabei übten sie deutliche Kritik. Die Mordserie sei nur ungenügend aufgeklärt worden, der Prozess sei eine Enttäuschung. Es seien viele Fragen offengeblieben, sagte Abdulkerim Simsek, der Sohn des ersten NSU-Mordopfers Enver Simsek: "Wieso haben die Mörder gerade meinen Vater ausgewählt? Ich kann und will nicht glauben, dass es ein Zufall war. 437 Verhandlungstage und diese für uns so wichtige Frage wurde nicht beantwortet. Ich kann nicht abschließen, weil ich das Gefühl habe, dass nicht alles dafür getan wurde, um alles aufzuklären." Gamze Kubasik, Tochter des Dortmunder NSU-Mordopfers Mehmet Kubasik sagte, sie habe jahrelang auf Antworten gewartet und sei jetzt zutiefst enttäuscht. Nach ihrer Überzeugung habe der NSU hundertprozentig Helfer gehabt. "Ich will wissen, warum bis heute keine richtigen Ermittlungen zu weiteren Helfer gibt. Unsere Anwälte sollten dazu endlich alle Akten bekommen. Ich will, dass der Verfassungsschutz endlich sagt, was er wusste. Warum vertuschen die das? Alle Akten dazu müssen auf dem Tisch." Kubasiks Anwalt Sebastian Scharmer sagte, die These der Bundesanwaltschaft von einem isolierten NSU-Trio sei durch den Prozess widerlegt worden. Sie sei vielmehr eine bequeme Entschuldigung dafür, dass nicht weiter ermittelt werde. Der Staat habe die Chance nicht genutzt, durch Transparenz wieder Vertrauen herzustellen. Die meisten Opfer des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) waren türkischer und griechischer Abstammung. Die Bundesanwaltschaft hatte für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe lebenslange Haft gefordert. Die Ankläger halten sie für mitverantwortlich für die Mordserie und gehen von rechtextremen Motiven aus. Zschäpes Wunschverteidiger hatten maximal zehn Jahre Haft wegen besonders schwerer Brandstiftung und Beihilfe zu Raubüberfällen gefordert. Sie argumentieren, dass Zschäpe dem NSU nie angehört habe.