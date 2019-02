Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Freitag in Templin in der Uckermark, im Bundesland Brandenburg, die Ehrenbürgerschaft verliehen bekommen. In der Stadt also, in der sie zur Schule ging. Einer ihrer Lehrer, Hans-Ulrich-Beeskow, erinnert sich an Angela Merkel: O-Ton: "Sie war außergewöhnlich. Nie wieder hatte ich so ein Mädchen gehabt mit diesen Qualitäten in Mathematik." O-Ton: "In der DDR gab es diese Olympiaden-Bewegung. Und da hatte ich sie sehr schnell entdeckt als, ja, mein bestes Mädchen als Schülerin, was ich jemals hatte." Ob Kanzlerin Merkel die Ehrenbürgerwürde verdient hat? Dazu Passanten in Templin: O-TON DIETER WILHELM ("Na, warum nicht? Ich meine, genug getan hat sie ja, nicht? Ich würde sagen, das ist gut so.") O-TON BIRGIT WALTER ("Finde ich in Ordnung, finde ich gut. Frau Merkel ist eine gute Bundskanzlerin, ja.") O-TON GERHARD ERDMANN ("Nee, finde ich nicht, weil sie sehr wenig für unsere Region gemacht hat. 3") O-TON CHRISTIANA FIRTZLAFF ("Ja, eigentlich nicht schlecht. Ich denke einfach, für die Stadt kann das durchaus ein Anschub an Werbung noch mal sein. Laut Bürgermeister Detlef Tabbert von der Linken werden mit dieser Auszeichnung besondere Verdienste über Jahre als Gesamtleistung gewürdigt.