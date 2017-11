Seine Flucht endete im Krankenhaus. Ein verletzter Soldat aus Nordkorea wird in der Universitätsklinik von Suwon in Südkorea behandelt. Nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums war der Mann von einem Grenzposten aus geflohen und von nordkoreanischen Soldaten angeschossen worden, teilte das Ministerium mit. Bei seiner Flucht war der Soldat offenbar zunächst mit einem Auto auf die Grenze zugerast, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Dienstag mitteilte. "Die Räder gerieten auf der nördlichen Seite der militärischen Demarkationslinie in einen Graben, der Wagen hatte die Grenze noch nicht passiert. Der Mann saß alleine im Auto und als er in Richtung Süden losrannte, schossen die Wachen auf ihn." Zwischen Nord- und Südkorea habe es keinen Schusswechsel gegeben, teilte das Ministerium in Seoul mit. Der Überläufer sei rund 50 Kilometer südlich der Demarkationslinie entdeckt worden. Die beiden Staaten haben nach Ende des Korea-Krieges 1953 keinen Friedensvertrag geschlossen und befinden sich damit formell im Kriegszustand. Im Schnitt fliehen jedes Jahr mehr als 1000 Nordkoreaner nach Südkorea. Die meisten reisen über China ein. Dass Nordkoreaner über die schwer bewachte Landgrenze in den Süden gelangen, ist selten. Zuletzt war dies im Juni einem Nordkoreaner gelungen.