Die Luftautnahmen machen das Ausmaß der Überschwemmungen in Teilen der US-Bundesstaaten Nebraska und Iowa deutlich. Die Häuser stehen teilweise bis zum Dach im Wasser, von den Feldern ist nichts mehr zu sehen. Starke Regenfälle und schmelzender Schnee haben mehrere Flüsse über die Ufer treten lassen. Mindestens vier Menschen kamen in den Fluten ums Leben, Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Millionen Dollar geschätzt. Zahlreiche Landkreise riefen den Notstand aus. US-Vizepräsident Mike Pence reiste am Dienstag nach Nebraska, um den betroffenen Menschen, die Unterstützung der US-Regierung zuzusichern. In diesen schwierigen Zeiten, würden die Amerikaner zusammenstehen, sagte Pence. Bei den Überschwemmungen kamen auch unzählige Rinder ums Leben, Getreide und Sojabohnen in den Speichern wurden vernichtet. Viele Farmer waren von der Außenwelt abgeschnitten. Mit einer Entspannung der Lage wurde nicht vor Freitag gerechnet.