Die Zeitungsschlagzeilen in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo Kinshasa warnen vor der Katastrophe. In dem Land ist ein dritter Fall des gefährlichen Ebola-Virus bestätigt worden. Dabei handelt es sich erstmals um einen Patienten in einer Großstadt, wie der Gesundheitsminister bestätigte. Damit könnte sich die Krankheit wieder schnell verbreiten. Der Fall sei in der Millionenstadt Mbandaka aufgetreten, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit. Die Regierung im Kongo versprach, alles zu tun, um den Ausbruch einzudämmen. Inzwischen sei ein neuer Impfstoff eingetroffen, mit dem vor allem Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen und Menschen, die mit den Ebola-Patienten in Kontakt gekommen waren, geimpft werden sollen. Die Menschen in Kinshasa sind besorgt: "Mbandaka ist viel zu dicht dran an Kinshasa. Ich möchte, dass die Behörden medizinische Kontrollen in den Häfen und Flughäfen einrichten. Besonders achten muss man auf Schiffe, die aus dem infizierten Gebiet kommen. Sie müssen wirklich sehr genau auf die Entwicklung schauen und verhindern, dass Ebola die Hauptstadt erreicht." "Wenn dieser Ebola-Ausbruch jemals Kinshasa erreicht, werden wir viele Tote hier sehen. Auch, weil es hier sehr dreckig ist. Die Regierung und die Bevölkerung müssen sich bemühen, die sanitäre Lage in der Stadt zu verbessern und den Schmutz zu entfernen. Die schlechte Situation, die wir derzeit haben, wird dafür sorgen, dass das Virus sich ausbreiten kann." Das Virus gehört zu den gefährlichsten Krankheitserregern der Welt. 25 bis 90 Prozent der Infizierten sterben. Bei einer verheerenden Ebola-Epidemie 2014 und 2015 starben in Liberia, Guinea und Sierra Leone rund 11.000 Menschen.