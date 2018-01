Vorhang auf für die 49. Ausgabe der "boot" Düsseldorf am Samstag. Die "boot" gilt als die größte Wassersportmesse der Welt. Bis Sonntag, den 28. Januar, können die Besucher ganz nach Geschmack von 10-18 Uhr alle möglichen Spielarten mit dem feuchten Element durchdeklinieren. Besondere Beachtung fand in diesem Jahr die Neuheit der stehenden Welle für all die Surfer, die leider nicht am offenen Meer leben. Immer mehr Varianten davon können in der Wassersportwelt beobachtet werden. Auch wenn die Betriebskosten noch enorm sind, erfreut sich diese Entwicklung immer größerer Beliebtheit. Interessant auch die Vorstellung des Standup-Foil-Surfings. Hierfür ist unter dem Surfbrett eine Art Flügelkonstruktion montiert, die den Wasserwiderstand extrem verringert. Der Hawaiianer Zane Schweitzer, dessen Großvater nach eigenen Angaben bereits das Windsurfen erfunden haben will, beschreibt genauer, was das Besondere daran ist: "Es ist eine ganz ruhige Angelegenheit. Es hebt einen aus dem Wasser und alle Geräusche verschwinden. Man gleitet ohne Widerstand. Das ist das Besondere an Hydro-Foil." Zu sehen auch eine extra Halle rund ums Tauchen, inklusive Dive Center. Anna von Boetticher, Rekord-Taucherin, erklärt genauer, was für sie an dieser Aktivität so umwerfend findet: "Für mich ist das einerseits Sport. Andererseits die unendliche Faszination der Unterwasserwelt und des Mich-Selbst-Erlebens in dem Umfeld, wo ich ja als Mensch eigentlich nicht hingehöre." Doch natürlich gibt es, wie der Name der Messe nahelegt, auch Hunderte Boote in groß und klein zu bestaunen. Nach Angaben der Veranstalter können die Besucher durch insgesamt 17 Hallen wandern und dabei rund 1.800 Wasserfahrzeuge von internationalen Herstellern unter die Lupe nehmen. Die erste Jacht, so die Organisatoren, wurde bereits kurz nach Eröffnung der Messe verkauft. Und ein besonderer Hingucker war bereits im Vorfeld die Anreise der Yachten über den Rhein. Mit aufwendigen Transportern und minutiöser Logistikplanung wurden die Schiffe in die Messehallen transportiert. Und für die meisten Boote wird nach Ende der gut einwöchigen Messe das dann auch wieder der Weg zurück zum Ursprungsort oder zum neuen Besitzer sein.