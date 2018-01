Gegen die beiden in Myanmar festgenommenen Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters ist am Mittwoch Anklage erhoben worden. Ihnen drohten Haftstrafen von bis zu 14 Jahren, sagte der Anwalt der beiden Reporter. Die Anklage basiere auf einem Gesetz zu Staatsgeheimnissen aus der britischen Kolonialzeit. Über einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution werde das Gericht bei der nächsten Anhörung am 23. Januar entscheiden. Die Reuters-Reporter Wa Lone und Kyaw Soe Oo waren am 12. Dezember verhaftet worden. Dem Informationsministerium zufolge wird ihnen "illegale Informationsbeschaffung mit dem Ziel der Weitergabe an ausländische Medien" angelastet. Die Journalisten hatten an einer Geschichte über das Vorgehen des Militärs gegen die muslimische Minderheit der Rohingya gearbeitet. Reuters-Chefredakteur Stephen J. Adler sagte, er sei extrem enttäuscht darüber, dass die beiden strafrechtlich verfolgt würden. "Wir sehen das als völlig ungerechtfertigten, eklatanten Angriff auf die Pressefreiheit", betonte Adler und forderte erneut die sofortige Freilassung der Journalisten. Ein Regierungssprecher wollte sich nicht äußern, betonte aber, die Rechte der beiden würden in einem unabhängigen Justizsystem gewahrt.