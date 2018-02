Spekulationen auf weiter nur moderate Zinsschritte der US-Notenbank Fed haben am Montag die Börse an der Wall Street in New York angeschoben. In dem schon am Freitag veröffentlichten Halbjahresbericht an den US-Kongress zur Geldpolitik hatte die Notenbank "Fed" festgestellt, dass es keine großen Gefahren für ihre Politik der behutsamen Zinserhöhungen gebe. Der Wirtschaftsaufschwung werde weiter durch einen stetigen Zuwachs an Jobs, einen steigenden Wohlstand der Haushalte und eine günstige Stimmung bei den Verbrauchern unterstützt. Anfang Februar hatten Sorgen über eine eventuell andere US-Zinspolitik die Kurse an den weltweiten Aktienbörsen nach unten gezogen. Der Dow Jones-Index schloss auch daher knapp zwei Prozent gestärkt. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um gut ein Prozent. Unter den Einzelwerten stand Qualcomm im Fokus. Der Chipkonzern will nun in direkte Verhandlungen mit dem Kaufinteressenten Broadcom über den Preis treten, für den dann größten Technologie-Deal aller Zeiten. Die Aktien von Qualcomm stiegen um fast sechs Prozent. Die europäischen Aktienbörsen waren ebenfalls mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet.