Verhaltene Stimmung zu Wochenbeginn an der Frankfurter Börse. Der Handelsstreit zwischen China und den USA beunruhigt die Anleger. Der Dax startete 0,6 Prozent schwächer in den Handel. Vergangene Woche hatte es noch Hoffnungen an den Börsen gegeben, dass sich die beiden Wirtschaftsmächte im Konflikt um höhere Zölle annähern. Diese Hoffnungen habe sich jetzt erst einmal wieder zerschlagen. China droht den USA mit einem verschärften Konfrontationskurs Sollten die Vereinigten Staaten wie erwartet an diesem Montag neue Zölle verhängen, werde man die nötige Antwort darauf geben, sagte eine Sprecher des Außenministeriums in Peking. Die Anleger seien verunsichert, sagt Robert Halver von der Baader Bank: "Letzte Woche war der Dax ganz gut gelaunt. Diese Woche ist die Stimmung wieder sehr schlecht, weil Herr Trump sich wieder gedreht hat. Diese Woche möchte er wieder 200 Milliarden Zölle auf chinesische Produkte erheben. Also, jede Woche was anderes. Also mittlerweile regt es einen wirklich auf." Ingesamt fehlten am Markt die klaren Signale, sagt Halver: "Wir brauchen jetzt schon das Ergebnis der Kongresswahl am 6. November in den USA, um etwas mehr Klarheit zu haben. Dann denke ich mir auch, wenn sich die Handlungsstreitigkeiten etwas legen, wir wissen auch, was die Italiener machen. Machen sie wirklich massive neue Schulden, wie kommen wir beim Brexit weiter? Also, wenn wir Entspannungsmomente haben, bin ich immer noch der Meinung, dass wir einen sehr guten Herbst bekommen werden." Unter Druck standen am Montag vor allem exportorientierte Aktien wie die der Autohersteller. Die Titel von Volkswagen, Daimler und BMW verloren jeweils deutlich.