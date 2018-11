HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. FRAGE: "Haben Sie das Gefühl dass Sie in den letzten Regionalkonferenzen genügend Unterstützung gesammelt haben, dass Sie die Wahl gewinnen können?" ANTWORT ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER, KANDIDATIN FÜR DEN CDU-VORSITZ: "Die Regionalkonferenzen waren sehr unterschiedlich von den Fragestellungen. Alle waren geprägt von einem sehr - von einer sehr fairen Atmosphäre, von einer hohen Neugierde und Offenheit der Mitglieder. Insofern wird sich diese Frage wirklich erst auf dem Parteitag entscheiden." FRAGE: "Friedrich Merz hat schon gesagt, dass er weiß dass er gewinnt. Sind Sie genauso zuversichtlich, dass sie das Rennen machen?" ANTWORT ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER, KANDIDATIN FÜR DEN CDU-VORSITZ: "Also, ich weiß, dass ich ein wirklich gutes Angebot an die Partei mache. Ob es angenommen wird, das ist dann Sache der Delegierten." FRAGE: "Was unterscheidet Sie denn vor allem von Friedrich Merz und von Jens Spahn?" ANTWORT ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER, KANDIDATIN FÜR DEN CDU-VORSITZ: "Profunde Kenntnis der Partei, 18 Jahre Regierungserfahrung, Erfahrung in schwierigen Wahlkämpfen und wie es sich anfühlt, mit 40 Prozent zu gewinnen." FRAGE: "Das sind alles Punkte, die die anderen beiden nicht liefern können?" ANTWORT ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER, KANDIDATIN FÜR DEN CDU-VORSITZ: "Erkennbar, ja." FRAGE: "Sind die Grünen für Sie eigentlich Hauptgegner oder Hauptpartner, in der Zukunft?" ANTWORT ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER, KANDIDATIN FÜR DEN CDU-VORSITZ: "Also, mein Ansatz ist ein vollkommen anderer. Mein Ansatz ist, dass ich die eigene Partei so stark machen will, dass ich mir eben auch in einer - in einem demokratischen Verfahren nach einer Wahl mögliche Regierungspartner eben auch in Verhandlungen aus einer Position der Stärke heraus suchen kann. Und in dem Sinne sind die politischen Parteien um mich herum natürlich zuallererst einmal Konkurrent, denn wir sehen ja, dass wir zurzeit nicht nur an AfD-Wähler verlieren, sondern im gleichen Maße auch an die Grünen. Und um diese Wähler konkurrieren wir und das will ich aus einer eigenen Position der Stärke heraus machen. Und eben nicht dadurch, dass ich erst nach links und nach rechts gucke, was machen die? Und was muss ich mir da vielleicht abgucken?" FRAGE: "Aber es zielte ein bisschen mehr darauf, was Sie als die größte Gefahr im Moment für die CDU einschätzen, kommt sie von rechts oder kommt die von den Grünen oder von der anderen Partei?" ANTWORT ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER, KANDIDATIN FÜR DEN CDU-VORSITZ: "Sie kommt von beiden Seiten. Die Tatsache, dass wir zum Beispiel in Hessen und in Bayern ungefähr in der gleichen Größenordnung nach beiden Richtungen verloren haben, zeigt ja, dass wir hier über Gruppen sprechen, die durchaus vorher bei uns standen, die jetzt - aus welchen Gründen auch immer - den Weg raus aus der Partei gesucht haben. Und deswegen müssen wir die sozusagen nach beiden Seiten auch wieder agieren und nach beiden Seiten auch wieder zurückgewinnen. Ich hielte es für eine strategische Fehlentscheidung zu sagen, wir machen das nur in die eine oder in die andere Richtung." FRAGE: "Vielleicht können Sie uns zum Abschluss noch sagen, welche beiden Posten sie für Friedrich Merz und Jens Spahn vorgesehen haben, wenn Sie gewählt werden sollten?" ANTWORT ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER, KANDIDATIN FÜR DEN CDU-VORSITZ: "Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass beide sozusagen auch weiter ganz aktiv in der Partei mitmachen. Und wie das dann genau aussehen wird, das werden wir sicherlich auch beim Bundesparteitag klären." FRAGE: "Wäre der eine ein geeigneter Generalsekretär für Sie?" ANTWORT ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER, KANDIDATIN FÜR DEN CDU-VORSITZ: "Wen ich mir sozusagen als Generalsekretär oder Generalsekretärin vorstellen könnte, das habe ich für mich im Kopf schon ziemlich klar. Aber Sie haben Verständnis dafür, dass das eine Frage ist, die erst einmal die Delegierten interessiert, bevor sie über die Presse lanciert wird."