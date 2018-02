(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Die 55-jährige Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), aktuell Ministerpräsidentin des Saarlandes und nominiert als zukünftige CDU-Generalsekretärin: "Und deswegen müssen wir diese Herausforderung annehmen. Und müssen auch in einen Prozesse einer programmatischen Erneuerung, einer programmatischen Selbstvergewisserung noch mal eintreten. Und zwar über unsere Wurzeln, über die konservativen die christlich-sozialen und die liberalen. Deswegen greife ich die Impulse aus der Partei, aus der Basis der Partei, sei es von Kreisverbänden aus Baden-Württemberg, sei es von der Jungen Union oder von anderen, sehr gerne auf und will vor allen Dingen eine Grundsatzdebatte, eine neue Programmdiskussion mit vorantreiben. Will sie führen. Ich sage das ganz bewusst, sozusagen von der Basis an die Spitze. Will auch deutlich machen, dass das keine Diskussion sein wird, nach dem Motto "Wir beschäftigen die Partei, damit in Ruhe regiert werden kann" - sondern als eine echte Grundlage, auch für unsere Aufstellung für das nächste Jahrzehnt. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir damit auch viele Menschen innerhalb unserer Partei, aber eben auch außerhalb, für die Zukunftsgestaltung wieder stärker gewinnen können. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch in Zukunft in Deutschland starke Volksparteien brauchen - und keine allein durch Personen getragene politische Sammelbewegung. Daran werde ich, wenn die Delegierten des Bundesparteitags mir ihr Vertrauen schenken, mit aller Kraft arbeiten."