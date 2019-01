Die guten Neujahrswünsche haben sich für Rolf Weigand selbst noch nicht erfüllt. Vor dem Büro des AfD-Abgeordneten im sächsischen Döbeln ist am Donnerstagabend ein Sprengsatz explodiert. Schäden gibt es nicht nur an der Fassade, auch der Innenraum ist am Tag danach von Scherben und Brandspuren gekennzeichnet. ROLF WEIGAND: "Der Holzrahmen ist komplett zerlegt, gestern Abend, wenn Sie das gesehen hätten, war alles voll mit Splittern. Ich war ein bisschen mit Dankbarkeit berührt, dass niemand verletzt wurde. Das kann hier alles ersetzt werden, aber wenn hier irgendjemand zu Schaden gekommen wäre...das sollte diesen Tätern und auch dem ganzen Spektrum jetzt auch mal eine Warnung sein, so etwas zu unterlassen." - SCHNITT - "Ich vermute die Täter im linken Spektrum, also Linksextreme, die die Tat verübt haben, die auch Minuten vor der Tat das Büro ausgespäht haben. Das zeigen auch unsere Aufnahmen. Und da vermute ich die Täter." Auch ein Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite war betroffen. Der Besitzer eines Döner-Imbisses berichtet, so etwas habe er bislang nur im Film gesehen. ÖZMEN NURRETIN: "Aber hier gestern, ganz so Feuer. Ich habe gedacht, dieses Haus, alles kommt runter. So laut, so ganz laut." Eine Familie wurden beim Abendessen von der Detonation überrascht. JENS LEOPOLD: "Nachdem meine Tochter aufgestanden ist, gab es eine Detonation, einen Riesenknall, und meine Fensterscheiben flogen rein. Ich hab es notdürftig geklebt." - SCHNITT - "Traurig. Die Leute, die leben alle in Angst." Laut Landeskriminalamt hatte es in den letzten Wochen eine Zunahme von politisch motivierten Angriffen auf Büros der AfD in Sachsen gegeben. Dabei habe es sich bislang um Sachbeschädigungen gehandelt, sagt der LKA-Sprecher Tom Bernhardt: "Das, was wir hier am gestrigen Tag in Döbeln erlebt haben, das deklarieren wir schon als Anschlag, weil hier hat man ganz bewusst in Kauf genommen, dass auch durchaus Personen zu Schaden gekommen sind, was hier zum Glück nicht eingetreten ist. Aber die Qualität ist eine ganz andere, als bei einer Farbschmiererei oder einem Steinwurf gegen eine Scheibe." Laut Bernhardt wurde bei dem Anschlag Pyrotechnik verwendet. Drei Männer aus Döbeln wurden im Zusammenhang mit der Tat festgenommen worden. Über Hintergründe sei bislang aber noch nichts bekannt, so Bernhardt, er werde in alle Richtungen ermittelt.