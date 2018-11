In pakistanischen Stadt Karachi haben Attentäter das chinesische Konsulat angegriffen. Offenbar hatten sie versucht, mit einem sprengstoffbeladenen Auto auf das Gelände zu gelangen. Als das nicht gelang, kam es zu einer Schießerei mit Sicherheitskräften. Alle drei Attentäter seien erschossen worden, sagte der Polizeichef der Stadt am Freitag. Auch zwei pakistanische Polizisten seien ums Leben gekommen, hieß es. Die "Befreiungsarmee Belutschistan" reklamierte die Tat für sich. In der pakistanischen Provinz Belutschistan kämpfen Separatisten seit vielen Jahren gegen chinesische Unternehmen. Die Region ist reich an Bodenschätzen, viele chinesischen Unternehmen sind in der Region aktiv. Die Menschen dort bekommen davon aber nichts mit: Die Provinz die ärmste in ganz Pakistan. Zeitgleich zum Angriff in Karachi kam es in der Stadt Pescharwar zu einem Sprengstoffanschlag auf einem Markt. Dort starben mindestens 8 Menschen, mindestens 20 weitere wurden verletzt. Ob die Anschläge zusammen hängen, ist noch unklar.