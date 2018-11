In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat ein Selbstmordattentäter am Montag eine Bombe gezündet. Es habe mehrere Opfer gegeben, hieß es in Polizeikreisen weiter. Der Attentäter habe die Bombe an einem Polizei-Kontrollpunkt in der Nähe einer Schule gezündet. Dort demonstrierten Hunderte Afghanen für mehr Schutz der Regierung vor Angriffen der Taliban. Ein Augenzeuge berichtet: "Kurz nach der Explosion kamen Sicherheitsleute. Ich habe auch gesehen, wie Krankenwagen Opfer weggebracht haben." Zu dem Selbstmordanschlag bekannte sich zunächst niemand. In den vergangenen Tagen hatten die radikal-islamischen Taliban ihre Militäraktionen gegen die Sicherheitskräfte intensiviert. Bei Anschlägen und Gefechten am Wochenende starben nach offiziellen Angaben mehr als 70 Menschen. Mit ihrer Offensive wollen die Taliban nach Einschätzung der Experten ihre Position in den Verhandlungen mit US-Vertretern verbessern.