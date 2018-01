Angreifer haben eine Autobombe vor einem Büro der Hilfsorganisation "Save the Children" in Afghanistan gezündet. Anschließend sei es zu Gefechten mit Sicherheitskräften gekommen, sagte der Sprecher der örtlichen Behörden am Mittwoch. Ziel sei das Büro der Organisation gewesen. In der Umgebung des Anschlagsorts in der Stadt Dschalalabad im Osten des Landes befinden sich auch die Zweigstellen anderer Hilfsorganisationen sowie Regierungseinrichtungen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden elf Verletzte in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Augenzeuge berichtet: "Es gab eine Explosion und danach habe ich gesehen, wie Kinder weggelaufen sind. Ein Auto brannte und dann gab es eine Schießerei." Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Dschalalabad liegt an der Grenze zu Pakistan. Die Region gilt als Hochburg der Extremistenmiliz Islamischer Staat. Erst vor wenigen Tagen wurden bei einem Angriff der radikal-islamischen Taliban auf ein Hotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens 20 Menschen getötet, darunter auch ein deutscher Staatsbürger. Ungeachtet der unsicheren Lage werden abgelehnte afghanische Asylbewerber weiterhin aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben. Am Dienstagabend startete von Düsseldorf aus eine Maschine in Richtung Kabul. Die bayerische Landesregierung hatte in einer Mitteilung von 19 Passagieren gesprochen. Es war die neunte Sammelabschiebung seit Dezember 2016. Gegen die Abschiebung hatten mehrere Hundert Menschen am Dienstagabend am Flughafen Düsseldorf demonstriert. Der Bayerische Flüchtlingsrat forderte das sofortige Ende aller Abschiebungen nach Afghanistan und ein Bleiberecht für alle von dort Geflüchteten.