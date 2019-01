Reichlich Diskussionsbedarf am Dienstag an der Frankfurter Börse. Wie geht es weiter mit dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union? Das ist eine der wichtigen Fragen, die auch die Anleger beschäftigt. Dax und EuroStoxx 50 gaben bis zum frühen Dienstagnachmittag leicht nach. Allgemein werde erwartet, dass die Abgeordneten im britischen Unterhaus die Austrittsvereinbarung zwischen Großbritannien und der EU ablehnen, sagt Robert Halver von der Baader Bank: "Der Dax erwartet keinen May-Day sozusagen, weil jeder weiß hier, dass das Parlament den Brexit-Deal abschmettern wird. Viel interessanter wird das sein, was danach kommt. Neuwahlen, neues Referendum, Rücktritt der May-Regierung. Das sind die offenen Fragen." Es gebe die Hoffnung, dass die Abstimmung so ausgehe, dass May im Amt bleiben und den Brexit möglicherweise verschieben, aufweichen oder ganz blockieren könne, hieß es an der Börse. Ein ungeregelter Brexit müsse vermieden werden, sagt Halver: "Es wäre fatal, wenn die Briten in einem ungeordneten Brexit die EU verlassen würden. Dann ist der Standort Großbritannien sehr gefährdet. Aber auch für deutsche Exporteure, der Export-Markt Großbritannien. Das wäre fatal." Unabhängig davon dämpften enttäuschende deutsche Konjunkturdaten die Stimmung der Anleger. Dabei schrammte die heimische Wirtschaft im vierten Quartal knapp an einer Rezession vorbei. Dies sei kein gutes Omen für 2019, hieß es. Positiv werteten Börsianer indes das neue Konjunkturprogramm aus China. Die Regierung will mit Steuer- und Abgabensenkungen die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft ankurbeln.