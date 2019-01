Gerangel und Zusammenstöße von Sicherheitskräften und verärgerten Taxifahrern am Mittwoch in Madrid. Die Taxis blockierten eine Autobahn und damit die Zufahrt zu dem Messegelände und Spaniens größter Tourismusmesse "Fitur". Der Protest richtete sich jedoch nicht direkt gegen die Messe, sondern gegen den Fahrdienstanbieter Uber. Nach Meinung der Taxifahrer liegt ein unfairer Wettbewerb vor, da die Onlinefirma nicht den gleichen strengen Regeln folgen muss wie sie und zudem hätten Uber-Fahrer weniger Investitionen und Ausgaben. Einer der Taxifahrer fasste seine Verärgerung am Mittwoch in Madrid so zusammen: "Wir brauchen eine Lösung, denn es ist nicht richtig, dass wir nach so vielen Jahren, in denen wir gearbeitet haben, einfach aus dem Weg geräumt werden sollen. Die Online-Fahrdienste wollen, dass der Taxisektor verschwindet, so dass sie ihn mit ihren Fahrzeugen ersetzen können. Und die Politiker stecken da mit unter einer Decke." Seit Montag sind die Taxifahrer in ganz Spanien in einen unbefristeten Streik getreten, um ihren Forderungen Druck zu verleihen. Unter anderem wollen sie, dass die Anzahl der Fahrzeug-Zulassungen von Uber limitiert wird, da es in den Städten sowieso schon viel zu viele Taxis gäbe.