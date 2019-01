Der Arbeitsmarkt in Deutschland trotzt den vielen Warnungen vor einer Eintrübung der Wirtschaft. Zum Jahresausklang 2018 wuchs die Zahl der Arbeitslosen nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) zwar um 23.000 auf 2,21 Millionen. Der Anstieg war aber geringer als für den Dezember üblich. Im Jahresdurchschnitt ging die Arbeitslosenzahl das fünfte Jahr in Folge zurück und fiel mit 2,34 Millionen auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung 1990. BA-Chef Detlef Scheele zeigte sich in Nürnberg optimistisch: "Wir haben mit 2018 ein gutes Jahr abgeschlossen, das muss man sagen. Sowohl was die jahresdurchschnittliche Arbeitslosigkeit angeht, die einen historischen Tiefstand erreicht hat seit der Wiedervereinigung. Wir sind bei den Stellen-Zugängen gut, wir haben einen historischen Höchststand an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und wir gehen mit einem guten Bestand an Arbeitsplätzen und Beschäftigungsmöglichkeiten ins Jahr 2019, so dass wir auch nicht von einer Delle beim Jahreswechsel ausgehen. Also: Rückblick positiv Ausblick optimistisch." Während laut Wirtschaftsverbänden qualifizierte Arbeitskräfte durch den Beschäftigungsboom knapp werden, sieht die BA noch kein flächendeckendes Problem. Ein umfassender Fachkräftemangel sei immer noch nicht zu verzeichnen, sagte Scheele. Im Jahr 2018 stiegen Erwerbstätigkeit und Beschäftigung auf Rekordhöhen. Dabei haben Arbeitnehmer ausländischer Herkunft nach den Worten von Scheele ganz maßgeblich zum Beschäftigungsaufbau beigetragen. Das liege an der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union, aber auch an der Zuwanderung von Flüchtlingen.